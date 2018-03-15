В КНБ рассказали, в каких случаях казахстанцев отключат от Сети

В случае необходимости подачу интернет сигнала могут ограничить на определенных территориях РК.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Даулет Ергожин рассказал, как ведомство будет бороться с информационным терроризмом. Напомним — в среду депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области обеспечения информационной безопасности. В ходе обсуждения Ергожин рассказал, что в случае актов информационного терроризма у комитета есть полномочия для приостановления деятельности тех или иных интернет-ресурсов, передает Sputnik.

«В случае, если речь идет о массированном большом воздействии на обширное пространство, мы можем ограничить подачу интернета на каких-то определенных территориях. Но это делается только в исключительных случаях», — сказал Ергожин.

Если нарушения связаны с кибератаками в отношении каких-то госорганов либо критически важной инфраструктры, то у властей Казахстана есть все технические возможности для защиты информационного пространства, например, блокирование различных IP-адресов.

«На сегодняшний день все необходимые методы и ресурсы у нас есть. Кроме того, по программе „Киберщит Казахстана“ на сегодняшний день реализуется полномасштабная программа по внедрению соответствующих информационно-технических средств, их внедрение будет завершено уже к концу текущего года и можно будет говорить о построении первого этапа полноценного „Киберщита“», — заключил Ергожин.