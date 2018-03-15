Страны СНГ выработают единые стандарты по информбезопасности

Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты одобрили законопроект «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности», передает Zakon.kz.

«Принятие законопроекта позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ», — сказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, ратификация соглашения позволит осуществить взаимодействие и сотрудничество по ряду направлений: «Это организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологии защиты информационных систем и ресурсов от потенциальных и реальных угроз, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты информации».

Как отметил глава ведомства, соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части совместного обеспечения информационной безопасности посредством разработки межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем.

«В части противодействия утечке информации, в части противодействия технической защиты средств в каждой стране устанавливают свою техническую защиту. Мы на едином пространстве сейчас вырабатываем единые нормы, требования и стандарты. Как техническое обеспечение, так и правовое обеспечение подводим под единые стандарты, которые позволят нам взаимодействовать и технически, и в правовом поле одинаково для того, чтобы противодействовать угрозе кибератак и утечке информации. Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета», — заключил Б. Атамкулов.