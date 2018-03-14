Алматы генерирует 61,4% доходов от услуг связи

Крупнейший мегаполис Казахстана остается не только, если выражаться политкорректно, «культурной столицей», но и крупнейшим реципиентом телекоммуникационных доходов.

По данным Комитета по статистике, в Алматы в 2017 году «осело» 431,5 млрд тенге от телекоммуникационных услуг и услуг связи (рост 4,9% в сравнении с 2016 годом). Это 61,4% от всего объема рынка. Астана расположилась на втором месте с большим отрывом — 116,8 млрд тенге (рост 2,7% в сравнении с 2016 годом). Тройку лидеров замыкает Караганда с 17,8 млрд тенге (снижение составило 1,5% в сравнении с 2016 годом). Отрыв Караганды от лидера — Алматы — огромный: 24-кратный.

Ну, а меньше всего досталось от телекоммуникационных услуг и услуг связи Кызылорде. На этот город пришлось всего 4,8 млрд тенге — это 0,7% от всего рынка связи. Недалеко ушел и Жамбыл, получив менее 5,7 млрд тенге за весь 2017 год.

Идем дальше и рассмотрим лидеров рынка с точки зрения объема предоставления услуг связи населению. Здесь тоже без неожиданностей — Алматы обеспечивает 226,8 млрд тенге — это ошеломляющие 57,4% от республиканского объема. Вы можете себе представить — один город, пусть и большой, «делает» 57,4% от всех доходов от услуг связи населению в Казахстане?! Рост год к году — то есть, 2017 год в сравнении с 2016-м — составил 6,5%. На втором месте с трехкратным отрывом — Астана (столица сгенерировала 72,5 млрд тенге). Замыкает тройку — Караганда. Кызылорда аутсайдер по этому показателю — объем услуг населению в городе составил всего 2,7 млрд тенге.

Таким образом, Алматы — это бесспорная телекоммуникационная житница Казахстана, концентрирующая в себе доминирующую долю доходов от телекоммуникационных услуг и услуг связи. И, судя по всему, подобный расклад сохранится еще не один год.