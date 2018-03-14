Расходы казахстанцев на онлайн-обучение выросли в 9 раз

Наиболее активно жители Казахстана платили за курсы по красоте, спорту, диетам и ЗОЖ.

Яндекс.Касса выяснила, сколько жители Казахстана тратят на курсы, тренинги и мастер-классы в интернете. Для этого аналитики сервиса изучили платежи пользователей на более чем 3000 тематических интернет-площадках. Среди них — Lingualeo, Skyeng, Puzzle English, Нетология, БешенаяСушка, BodyLab и другие. В исследовании учитывались платежи казахстанских пользователей с февраля 2018 по март 2017 года и за такой же период годом ранее.

За год расходы жителей Казахстана на онлайн-обучение выросли в 9 раз. Число таких платежей увеличилось в 10 раз, средний чек составил 17567 тенге. Вот как выглядит топ-5 категорий онлайн-курсов и тренингов, на которые люди потратили за год больше всего денег:

— Красота, спорт, диеты, ЗОЖ

— Профессиональные курсы

— Иностранные языки

— Психология, любовь, отношения

— Хобби, кулинария, музыка, рисование и другое

Сильнее всего вырос интерес пользователей к онлайн-курсам по кулинарии, рисованию, шитью, музыке и другим увлечениям. Число людей, которые за них платят, за год увеличилось примерно в 12 раз. Дальше следует категория «Красота, спорт, диеты, ЗОЖ» — плательщиков стало в 10 раз больше. Количество тех, кто оплачивает курсы по профессиональной подготовке, выросло в 8 раз, по иностранным языкам — в 5 раз, по психологии и отношениям — в 4 раза.

Больше всего в среднем за раз жители Казахстана платили за профессиональные курсы — 50435 тенге (годом ранее — 30600 тенге). Средний чек за курсы о красоте и ЗОЖ составил 17000 тенге (16434 тенге), по иностранным языкам — 15867 тенге (11334 тенге), по психологии и отношениям — 10767 тенге (18134 тенге), по хобби — 9634 тенге (9067 тенге).