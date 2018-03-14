Операторов и провайдеров Узбекистана оштрафуют за плохое качество связи и интернета

Новые требования расширяют перечень штрафов по сравнению с предыдущими санкциями в отношении операторов и провайдеров.

В Узбекистане вводятся новые штрафы в отношении мобильных операторов и провайдеров за нарушения требований и качества услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникации. Штрафы вводятся с 1 июня 2018 года, передает CA-NEWS.

Самый крупный штраф операторы заплатят за незаконную организацию международных переговоров — 12,06 млн сумов (около 1,5 тыс долларов) за каждый выявленный абонентский номер. Вводятся штрафы и за несоблюдение среднего значения скорости передачи данных для сети мобильной связи 2G, 3G и 4G, за разъединение установленного соединения не по инициативе абонента и т. д.

Напомним, что 7 марта текущего года кабинет министров Узбекистана принял постановление, которое повышает с 7,5% до 14% налоговые вычеты с прибыли мобильных операторов.