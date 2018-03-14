Узбекские врачи будут выписывать рецепты в электронном виде

Медицинские карты пациентов и рецепты планируется перевести в электронный вид, это предусматривается госпрограммой на 2018 год.

Вся первичная медицинская документация, включая рецепты, будет занесена в электронную базу. Кроме этого, планируется внедрение информационной системы, которая позволит сопоставить рецепт в базе данных соответствующей аптеки, сообщает Spot.uz.

Проект нормативно-правового акта должен быть разработан до 30 марта. Ответственность за проект несут министерство здравоохранения, министерство занятости и трудовых отношений, министерство юстиции, МВД, генпрокуратура, министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.