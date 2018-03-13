Казахстанцы смогут на почте вскрывать посылки и сразу возвращать брак в интернет-магазины

Сакен Сарсенов рассказал о новой инициативе Казпочты.

Казахстанский национальный почтовый оператор предлагает дать клиентам возможность вскрывать посылки из интернет-магазинов при доставке в почтовом отделении, чтобы можно было вернуть некачественный, бракованный или не соответствующий заказанному товар. Об этом рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает Kazpravda.kz.

«В ближайшее время мы внутри компании работу проведем и нашим клиентам дадим возможность вскрывать посылки, осматривать содержимое. И если им этот товар не нравится, если он бракованный или не соответствует заказу, они должны иметь возможность вернуть его обратно в интернет-магазин», — сказал Сакен Сарсенов.

Он напомнил о недавнем случае, когда вместо заказанной онлайн фирменной обуви покупатели получили бесформенные подделки. Как отметил Сарсенов, Казпочта расторгла контракт с компанией, доставлявшей этот заказ. По его словам, подобные случаи подрывают доверие к электронной коммерции и мешают развитию этой отрасли в Казахстане.

«Незамедлительно при возникновении такого рода ситуаций мы будем принимать контрмеры к партнерам, вплоть до разрыва контрактов», — добавил спикер.