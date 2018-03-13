Полторы тонны грузов доставила Казпочта с помощью дронов

Сейчас для этого используется 10 коптеров.

Свыше 1,5 тонны грузов доставила Казпочта в разные населенные пункты Казахстана с помощью дронов. Чаще всего дроны доставляют письма, газеты и журналы. Об этом 12 марта в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает Today.kz.

Напомним — доставку корреспонденции при помощи дронов почтовый оператор запустил в сентябре прошлого года. Максимальная грузоподъемность одного почтового коптера составляет два килограмма, однако сейчас проходят тестирование новые модели, способные поднимать грузы вдвое больше.

«В сентябре 2017 года мы официально запустили доставку посылок, газет и писем дронами. Сейчас мы доставляем в 30 населенных пунктов, особенно в те, которые находятся в дальних районах, в горной местности. У нас „на вооружении“ находятся 10 дронов, при этом „Казпочта“ не потратила на них ни копейки. Мы перешли на сервисную модель, то есть мы платим не за сами дроны, а за каждый полет. Для нас это очень эффективно, потому что иногда бывает так, что из-за двух килограммов газет нам приходится отправлять целую машину за 150 километров по горному серпантину. А так — дрон поднял два килограмма, пересек горы напрямую, это получается всего порядка 40 километров», — рассказал Сарсенов.

Он также добавил, что за время эксплуатации дронов компания столкнулась и с проблемами — легким дронам сложно летать в сильный ветер или во время осадков, поэтому теперь их отправляют в путь только в хорошую погоду. В случае, если дрон выходит из строя, сотрудники отслеживают его местонахождение и выезжают на место.