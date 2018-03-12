Хакерскую атаку на ресурсы Народного банка устроил подросток

В КНБ завершили расследование инцидента, связанного с киберататками на Народный банк в 2016 году.

Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО «Народный банк Казахстана». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК, который признал свою вину, сообщает Kazpravda.kz.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан завершено расследование уголовного дела по статье 210 уголовного кодекса РК „Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов“ по факту осуществленных в октябре 2016 года кибератак на информационные ресурсы АО „Народный банк Казахстана“, повлекших нарушение их функционирования», — говорится в сообщении КНБ РК.

Однако, по данным комитета, принимая во внимание несовершеннолетний возраст преступника, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении молодого человека прекращено.