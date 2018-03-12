По решению суда в Казахстане заблокирован VPN-сервис

Требования об ограничении доступа были включены в исковые заявления МИК, которые были поданы в суды Астаны и Алматы.

В Казахстане решением суда заблокирован платный VPN-сервис IPVanish. Информация об этом опубликована в блоге министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, сообщает Today.kz.

На блог-платформе «Открытый диалог» один из пользователей поинтересовался у главы МИК РК причинами блокировки сайта. Министр в ответ сообщил, что требования об ограничении доступа к интернет-ресурсу были включены в исковые заявления МИК, которые были поданы в суды Астаны и Алматы, в связи с тем, что VPN-сервис используется для обхода технических возможностей операторов связи, применяемых для нераспространения в стране незаконных материалов.

«Так, в соответствии с решениями Есильского районного суда Астаны, а также районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы о запрете функционирования сетей и средств связи, используемых в целях обхода технических возможностей операторов связи, применяемых для прекращения распространения на территории РК продукции иностранных средств массовой информации, министерством было принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу IPVanish и его внутренним поддоменам», — говорится в ответе Даурена Абаева.