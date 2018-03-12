Куанышбек Есекеев: «Казахтелеком» запустит 5G в 2021 году

В рамках Mobile World Congress 2018, который традиционно прошел в конце февраля в Барселоне, председатель правления АО «Казахтелеком» рассказал о среднесрочных планах по развитию компании.

По словам Куанышбека Есекеева, в 2018–2019 гг. начнется строительство сети фиксированного беспроводного доступа в Шымкенте в рамках пилотного проекта. Речь идет о сети 5G, которая будет развернута в нелицензируемом диапазоне 60 ГГц. Позже компания начнет предоставлять коммерческие услуги по передаче данных в рамках этой сети. А в 2021 году один из мобильных операторов в Казахстане начнет предоставлять 5G-сервисы.

Хороший потенциал у «Казахтелекома» существует в части развития транзитных возможностей. Здесь, по словам председателя правления, «Казахтелекому» вполне по плечу получить 5% всего транзитного трафика Европа-Азия. Для этого оператор планирует расширить к 2025 году транзитные возможности в 3 раза — до 12 Тбит/с. «Клиенты пойдут по этому пути, — уверен Куанышбек Есекеев, — скорость транзита данных из Гонконга во Франкфурт возрастет на 25% в сравнении с морским кабелем».

Есть еще один интересный момент, о котором рассказал топ-менеджер «Казахтелекома», правда, даты реализации проекта не указываются, — оператор намерен идти в блокчейн, предложив рынку модель Blockchain as a Service. В качестве аргументов в пользу «Казахтелекома» — Казахстан занимает 11 место в мире с точки зрения дешевизны электроэнергии, кроме того, наличествует широкая сеть собственных дата-центров.

Большие амбиции у оператора и в части развития сети M2M/Internet of Things на базе технологий LORA, Zigbee и LTE. Как утверждается, сеть будет крупнейшей в СНГ. На сегодня оператор уже завершил первый этап проекта.

Пожалуй, наиболее значимое заявление Куанышбека Есекеева с точки зрения архитектуры прозвучало в части трансформации оператора: «Казахтелеком» намерен заявить о себе как первый CORD-оператор в СНГ. Это подразумевает фундаментальный сдвиг парадигмы — от традиционного телеком-оператора в сторону ИТ-компании. В основе такого заявления подход, ориентированный на облачные технологии (у оператора собственная сеть из 16 центров обработки данных в Казахстане), виртуализацию, открытые стандарты и технологии. В итоге, это поможет существенно сократить операционные затраты оператора, утверждают в «Казахтелекоме».

Наконец, Куанышбек Есекеев заметил, что «Казахтелеком» продолжает развивать собственную волоконно-оптическую сеть. На сегодня покрытие FTTH составляет 78% — это 20700 км оптики, 3,6 млн пользователей, 1500 школ и больниц.

По большому счету, предложенная стратегия направлена на то, чтобы избавиться от зависимости от «телекома», где ситуация с доходами оставляет желать лучшего — они либо стагнируют, либо показывают номинальные темпы роста. В то же время, с точки зрения ИТ-сервисов все как раз наоборот — потенциал здесь огромный.