Тучи над финтехом встали

Отрасль в Казахстане в непростом положении — она стала своего рода «мальчиком для битья» после ряда резонансных публикаций.

Тем интереснее оказалась панельная дискуссия, которая состоялась в рамках CFO Idea Exchange & Networking Event 2018, где известные финансисты и представители финтех-отрасли рассказали, в какой системе координат находятся они в вопросе регулирования. Модерировал ее, кстати, Даниил Бабич, автор и ведущий программ «Бабич. Тренд» и «PRОФинансы» на телеканале РБК. «Так что такое финтех, и стоит ли его регулировать?», — вопрошает Даниил.

Ержан Досымбеков (управляющий партнер консалтинговой компании Grant Thornton в Казахстане), отвечая на вопрос, говорит, примеряя на себя роль футуролога: «Мы не совсем финтех-компания. Точнее, далеко не финтех-компания, но тенденция сейчас такая — аудит всех процессов вскоре будут проводить автоматические системы. А мы можем остаться без работы. Таким образом, вопрос в том, являются ли такие системы, о которых я говорю, финтехом. С другой стороны, если мы говорим об искусственном интеллекте, то он будет, вероятно, ограничен законодательно». По его словам, наиболее перспективны технологии, которые будут отслеживать состояние организма человека, а данные с чипов будут анализироваться в режиме реального времени. В широком понимании, речь, конечно, идет о медтехе. И эти технологии будут развиваться по экспоненте. С точки зрения регулирования эксперт говорит о том, что оно должно быть: «Правда, в какой форме — это вопрос. Если как в банковском сегменте — то финтех не выживет. Банки держат огромное количество персонала — бухгалтеры, юристы, аудиторы. И держат их потому, что им нужно соответствовать всем регуляторным требованиям». Регулятор, по мнению Ержана Досымбекова, включится в процесс лишь тогда, когда какая-нибудь финтех-компания «нанесет ущерб рынку и потребителям».

Кайрат Калиев (МФЦА) считает, что финтех — это надолго. Технологии, по его мнению, способны снизить «косты» в финансовых организациях, а значит, дать возможность охватить новые сегменты на развивающихся рынках. «Что касается регулирования, то тут хорош пример Великобритании — в этой стране в одной из первых в мире была запущена регуляторная песочница. Думаю, что нам нужно идти по этому пути», — говорит он.

Руслан Омаров («Первое кредитное бюро») замечает, что когда говорят о финтехе в Казахстане, то ассоциации возникают, прежде всего, с сервисами онлайн-кредитования. «Почему бизнес пошел сюда? Да потому, что тут есть деньги», — говорит он. Как только компании онлайн-кредитования стали расти — этот рост, по его мнению, и вызвал интерес Национального банка Казахстана. «Я согласен с Александром Дунаевым (сооснователь ID Finance), что нужен какой-то план, который бы гарантировал, что правила игры не меняются в течение этого периода. Здесь роль государства — выставление понятных и простых правил. Бизнес не может ждать государство, регуляторов, он просто пойдет туда, где созданы все условия», — говорит Руслан Омаров. В его хит-параде наиболее перспективных трендов — биометрические сервисы, психометрический скоринг, транзакционный скоринг, Open Data и Big Data. Сейчас государство, по словам генерального директора «Первого кредитного бюро», должно бороться за людей — по его данным минимум три проекта из Казахстана ушли в «Парк высоких технологий» в Минск. «Это нормально?», — вопрошает он.

Гани Узбеков (Silksoft Group) считает, что нужно потихоньку либерализовывать сферы, которые с «политической точки зрения не так опасны». «Почему бы не сделать это не только и столько для финтеха, сколько для того, чтобы помочь бизнесу? Закрывая этот канал, проблему не решить, людям в любом случае деньги нужны, и это будут уже какие-то полукриминальные и криминальные каналы. Нужно поощрять конкуренцию — через технологии, через инновации, — будет снижаться и процентная ставка», — считает он.

Александр Дунаев (ID Finance) продолжает дискуссию замечанием: «В тот момент, когда мы стали достаточно заметными на рынке, Нацбанк Республики Казахстан вышел с достаточно агрессивной позицией — „что делать с сектором“. Противоречивость позиции, учитывая, что мы пришли с технологиями, создали рабочие места и платим налоги, очевидна». По его мнению, нужен какой-то стратегический подход к регулированию, чтобы бизнес мог строить планы и инвестировать. Модератор панельной дискуссии, а он оправдывает регуляторов тем, что технологии, ниши и сервисы появляются так быстро, и реагировать на них регулятор просто обязан, отмечает: «Декларируя какой-то стратегический план, регулятор ставит себя в недвусмысленное положение. Ведь никто не знает, что будет через два года».

Итеративный подход

Так или иначе, но роза ветров дискуссии смотрит в сторону итеративного подхода. Автор этого термина — Александр Дунаев, — считает, что итеративный метод наиболее адаптивный, он учитывает интересы бизнеса: «финтеху нужна дорожная карта, бизнесу нужно знать, что ожидать от регуляторов». Как нельзя более точно выразился Вадим Юрко, исполнительный директор Insurtech.lab: «Регулирование финтеха сродни известному подходу к прокладыванию тропинок и асфальтированию. Можно, например, заасфальтировать все вокруг, и тут выяснится, что люди ходят по-другому. А можно подождать и заасфальтировать там, где тропинка уже проложена». Трудно что-то противопоставить этому подходу.