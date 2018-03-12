Задержан мошенник, ворующий голосовой трафик

Злоумышленник получал незаконную прибыль на разнице ценовых тарифов.

6 марта сотрудниками подразделений кибербезопасности КНБ РК совместно с органами внутренних дел пресечена противоправная деятельность гражданина М., организовавшего кражу голосового трафика в особо крупном размере, путем предоставления незаконных услуг мобильной связи, сообщает Zakon.kz.

В результате совместных мероприятий силовиков в ходе обыска квартиры обнаружено и изъято оборудование — SIM-бокс, позволяющий терминировать трафик операторов связи. В данное оборудование устанавливаются SIM-карты казахстанских операторов сотовой связи для приема международных звонков. Тем самым злоумышленник получал незаконную прибыль на разнице ценовых тарифов.

«Указанные противоправные действия создают условия для теневого оборота финансовых средств, тем самым нанося ущерб бюджету государства и безопасности информационно-телекоммуникационного сектора страны в целом», — отмечается в сообщении.

Между тем, стало известно, что данное мероприятие является частью масштабной работы по защите интересов государства в информационно-коммуникационной и экономической сфере. Так, усилиями КНБ и МВД уже выявлено и пресечено шесть аналогичных фактов Астане, Алматы и Павлодаре.