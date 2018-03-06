СП Tele2 и Altel подвело итоги 2017 года

В текущем году компания намерена фокусироваться на лидерстве в сфере мобильной передачи данных.

Представители компании сообщили о росте основных показателей. Абонентская выручка за год выросла на 16%, достигнув 81 млрд тенге, а EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) — на 174%, до 24,76 млрд тенге. Чистый приток пользователей услуг за год составил 475 тысяч абонентов, таким образом, общая абонентская база на конец отчетного периода составила 6,91 млн абонентов.

«В 2017 году мы закрыли сложный во всех отношениях проект интеграции сетей Altel и Tele2, чего не могли не почувствовать наши абоненты в виде лучшего качества голосовой связи и скорости мобильного интернета. Высокорентабельные продукты, улучшенный операционный масштаб, синергия от интеграции явились основными факторами роста показателей», — отметил Роман Володин, председатель правления СП Tele2 и Altel.

В третьем квартале 2017 г. СП завершило интеграцию радиосети, объединив 1740 базовых станций. Зафиксирован рост объема передачи данных (48%), по итогам года он превысил 540 Пб.

«Мы являемся технологическим лидером по предоставлению услуг стандарта 4G, и покрываем этой технологией порядка 73% населения РК. В новом году наш фокус по-прежнему будет на лидерстве в сфере мобильной передачи данных», — завил Роман Володин.