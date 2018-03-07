Уже весной на трех дорогах в Казахстане заработает система взимания платы

В планах министерства по инвестициям и развитию — полное обеспечение содержания всей сети республиканских автодорог за счет платных трасс.

Системы взимания платы на участках Астана–Темиртау, Алматы–Капшагай и Алматы–Хоргос заработают в тестовом режиме весной этого года, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Sputnik.

«В рамках программы „Нурлы Жол“ министерством ведутся строительно-монтажные работы по устройству системы взимания платы на участках Астана–Темиртау, Алматы–Капшагай и Алматы–Хоргос с завершением в апреле текущего года. Запуск системы запланирован в тестовом режиме во втором квартале текущего года», — сказал министр на заседании правительства.

Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тысяч километров, значительная часть которых придется на международный коридор «Западная Европа — Западный Китай». В министерстве по инвестициям и развитию планируют реализовать эти проекты по механизму государственно-частного партнерства.

«В целом, до 2020 года планируется увеличить платные дороги до 6,5 тысяч километров, что обеспечит ежегодные сборы порядка 30 миллиардов тенге», — уточнил министр.