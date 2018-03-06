В Алматы тестируют новую систему уличного освещения

Цифровой комплекс позволяет удаленно контролировать работу светильников.

В Алматы проходит тестирование новая система управления уличным освещением. В настоящее время ведется наладка управления и диспетчеризации модернизированной системы управления наружного освещения. Об этом рассказал директор ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык» Азамат Коянбаев, передает Zakon.kz.

Он обратил внимание, что с внедрением нового программного обеспечения включение и отключение более тысячи установленных в Алматы шкафов управления наружным освещением будет осуществляться автоматически. А при ухудшении погодных условий диспетчер сможет включить фонари одним кликом. Новый цифровой комплекс позволяет удаленно контролировать работу светильников, что даст возможность значительно сократить время их замены в случае выхода из строя.

Тестируемая система уличного освещения также сократит затраты на ее обслуживание и уменьшит энергетические потери. Вместе с тем, директор «АКЖ» предупредил, что в период внедрения и калибровки системы возможны включения линий наружного освещения в дневное время.

Тестирование системы уже закончено в Алатауском и Жетысуском районах. В настоящее время испытания проходят в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах города.