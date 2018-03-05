В РК уже летом появятся электронные паспорта транспортных средств

Переход на новые паспорта будет проходить в несколько этапов.

В Казахстане с 1 июля начнут работать электронные паспорта транспортных средств, единые для всех стран ЕАЭС. Об этом сообщили в Казахстанской ассоциации АвтоБизнеса (АКАБ). В новых паспортах будет содержаться информация о транспортном средстве с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС, об ограничениях и обременениях, а также качестве и объемах технического обслуживания, участии в ДТП.

Ожидается, что переход на электронные паспорта позволит упростить оформление документов в Евразийском экономическом союзе и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта.

Ранее отмечалось, что введение электронных автопаспортов способствует формированию общей и достоверной базы данных, в которой национальные сегменты будут взаимодействовать и обмениваться сведениями через интегрированную информационную систему ЕАЭС. Появится возможность создать максимально полные истории «жизни» автомобилей.