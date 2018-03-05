В Павлодаре ученики будут заходить в школу с помощью отпечатков пальцев

Пока проект запущен в оной школе, однако его планируется распространить на все учебные заведения.

Отпечатки пальцев тысячи учеников, а также персонала учебного заведения внесены в базу данных. На входе в школу установлены турникеты пропускной системы, которые идентифицируют личность учащегося. И, как уверяют разработчики, обмануть систему и проникнуть в здание посторонним невозможно. Приложение «Smart Павлодар» отправляет родителям на мобильные телефоны информацию о том, в какое время ребенок пришел и ушел из школы, передает Pavlodarnews.kz.

«Мы специально покупали сканеры, которые предусматривают и карты и отпечатки пальцев, чтобы показать, что и то и то работает. Но сами дети в картах не нуждаются, они пользуются отпечатками пальцев. Плюсы в том, что отпечаток пальца невозможно передать, украсть или подделать. Эффективность этой программы — 92%», — отметил руководитель ТОО «BFGroup» Сергей Голышев.

Отпечаток также позволяет расплатиться за обед. Ученику достаточно приложить палец, и определенная сумма спишется с баланса, пополняемого родителями заранее. При этом, всю операцию, как и на входе в школу, могут отследить взрослые через приложение, которое скачивается бесплатно в Play Market и App Store.

«В рамках ГЧП мы будем рассматривать дальнейшее сотрудничество, чтобы во всех наших школах и детских садах к новому учебному году такая система уже работала, — говорит аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. — Чтобы установить ее повсеместно, необходимо порядка 100 млн тенге. Сразу выделить такие средства — очень сложно для бюджета, а когда заключается государственно-частное партнерство, поставщик устанавливает все за свой счет. В этом случае в течение 3-5 лет бюджет будет равномерно рассчитываться с поставщиком».

Внедрение программы в одной школе в качестве пилотного проекта обошлось городскому бюджету в три миллиона тенге. Далее планируется внедрить систему «Smart Павлодар» в СОШ № 16.