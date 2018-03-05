В ассоциации банков Узбекистана поддержали криптовалюту и блокчейн

Криптовалюта и блокчейн могут дать новый толчок в развитии не только банковской системы, но и всей экономики.

По словам генерального директора ассоциации банков Узбекистана Сайдулло Абдуллаева, банки, которые работают по старой системе, вполне могут остаться не у дел, а те, кто готов к цифровизации и использовании передовых технологий — будут впереди, передает Repost.uz.

Абдуллаев отметил, что во многих странах криптовалюты запрещены, но, вместе с тем, в Англии или Японии рассматривают создание собственных криптовалют: «Я думаю, что создание определенной криптовалюты как аналога действующей валюты национальных государств даст новый толчок в развитии не только банковской системы, не только диджитал-оборота, но и даст новое начало реформированию экономики этих стран».