Казахстан потерял позиции в свежем отчете скорости 4G/LTE

По оценке британской компании OpenSignal, которая исследовала уровень покрытия и скорость в мобильных сетях стандарта 4G/LTE по всему миру, ситуация в Казахстане несколько ухудшилась.

В последнем исследовании OpenSignal было сделано почти 59 млрд измерений скорости передачи данных в сетях 4G/LTE, а также их доступности с 1 октября по 29 декабря 2017 года. В исследовании приняло участие почти 3,8 млн смартфонов, планшетов в 88 странах. Это важное замечание — в исследовании, которое проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года, приняли участие лишь 77 стран. Таким образом, о том, улучшилась ли ситуация с покрытием и со скоростью передачи данных в сетях 4G/LTE можно судить исключительно опираясь на реальные цифры, а не на положение в рэнкинге.

В частности, по показателю «Доступность сетей 4G/LTE» Казахстан расположился на 64 позиции с показателем 71,18% (в предыдущем исследовании — 61,2%), опередив Италию, Россию, Германию, Францию, Новую Зеландию и т. д. Лидерами этого бенчмарка являются: Южная Корея, Япония и Норвегия. США — на 5-й позиции. А замыкает — Алжир. Таким образом, объективно и по конкретному показателю позиционирование Казахстана существенно улучшилось — почти на 10%.

По показателю «Скорость в сетях 4G/LTE» Казахстан оказался также на 64-й позиции со скоростью 15,8 Мбит/с (в предыдущем исследовании — 16,64 Мбит/с), опередив Россию и Боливию. Первые три позиции в этом бенчмарке занимают Сингапур, Нидерланды и Норвегия. США обошли Казахстан лишь на 2 позиции, заняв 62 место в рэнкинге. Таким образом, объективно и по конкретному показателю позиционирование Казахстана ухудшилось — почти на 5%.

Напомним, что ранее мы публиковали результаты исследования, которые в OpenSignal сделали по итогам замеров с 1 января по 31 марта 2017 года в мобильных сетях 4G/LTE 77 стран. Тогда республика по показателю «Доступность сетей 4G/LTE» расположилась на 54 позиции (61,2%). Такое же место в рэнкинге республика заняла и по показателю «Скорость в сетях 4G/LTE» (16,64 Мбит/с).

Свое первое исследование сетей 4G/LTE в Казахстане OpenSignal проводила в то время, когда они активно строились — с 1 мая по 23 июля 2016 года. Тогда средняя скорость в мобильных сетях четвертого поколения фиксировалась на отметке 6,3 Мбит/с. Таким образом, за полтора года она увеличилась почти в 2,5 раза. В тоже время, отсутствие прогресса по результатам исследования с 1 октября по 29 декабря 2017 года настораживает и наводит на мысль, что мобильные операторы снизили инвестиции в развитие сетей.