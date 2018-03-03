Операторы мобильной связи Таджикистана недовольны госмонополией на интернет

Мобильные компании и интернет-провайдеры продолжают покупать интернет у национального оператора за $51 тыс. за один гигабитный канал.

Операторы мобильной связи Таджикистана Tcell, Билайн, Babilon и Мегафон вновь обратились к антимонопольной службе страны за разъяснениями по поводу эксклюзивного права государственной компании Таджиктелеком продавать интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям. Раньше интернет-провайдеры и сотовые компании Таджикистана могли сами выбирать, где покупать интернет — в Кыргызстане, Узбекистане или Китае. В январе «Таджиктелеком» сообщил, что будет продавать интернет-трафик таджикским провайдерам и мобильным компаниям, и запретил им самостоятельно покупать интернет в других странах, передает CA-NEWS.

Две недели назад глава антимонопольной службы Саъди Кодирзода на вопрос журналистов, не является ли действия Таджиктелекома монополистическими, отметил, что государственный интернет-провайдер с 2010 года включен в реестр субъектов естественных монополий, и его действия контролируются Законом «О естественных монополиях».

Ранее руководители операторов обратилось в генпрокуратуру с просьбой проверить законность решения. По их мнению, оно противоречит требованиям закона «О защите конкуренции» и самому постановлению о создании единого коммутационного центра. Созданный на базе национального оператора ЕКЦ нужен именно для надзора и регулирования трафика, и это не означает, что государство имеет право монополизировать интернет, считают в компаниях.

Гафур Иркаев, председатель ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана, говорит, что решение об эксклюзивном праве ООО «Таджиктелеком» приводит дискриминации других операторов, предоставляющих услуги связи. По его словам, антимонопольная служба должна разъяснить, почему одна компания, пусть и государственная, диктует свои условия другим компаниям мобильной связи.