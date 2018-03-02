Beeline: Отказ от кэша некоторым водителям не выгоден

В общественном транспорте Алматы можно проехать за 1 тенге при оплате с мобильного баланса.

С 1 марта в автобусах и троллейбусах Алматы Beeline Казахстан проводит акцию: стоимость проезда составляет 1 тенге для абонентов оператора при условии SMS-оплаты. Пассажирам достаточно отправить SMS с кодом транспорта, указанном на наклейках внутри салона, на номер 2505. С баланса телефона будет снято 80 тенге, 79 из которых сразу вернутся на баланс. Акция продлится до 31 мая.

«Для нас это маркетинговая акция, мы хотим „прокачать“ мобильные оплаты. В Алматы ежедневно 560 тысяч человек пользуется общественным транспортом. И мы планируем занять в этом существенную долю. Бюджет на акцию — десятки миллионов тенге, и большая часть — это затраты на возвраты абонентам. При этом отказ от кэша некоторым водителям не выгоден. Наклейки пытаются снимать. Поэтому мы призываем абонентов сообщать нам о случаях, когда им не удается заплатить с мобильного баланса в транспорте», — отметил Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Оплатой по акции могут воспользоваться все категории граждан, не зависимо от льгот и наличия школьных или студенческих абонементов. Единственное условие — быть абонентом Beeline авансовой формы расчета. Корпоративным клиентам мобильная оплата не доступна. С одного номера телефона можно за день сделать три транзакции по акции.

В настоящее время акция действует на 80% маршрутов Алматы. В ближайшее время покрытие доведут до 100%. Список маршрутов, на которых действует SMS-оплата и акция:

— Автобусы 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 7, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 29Р, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 38А, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 63А, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 85, 92, 95, 99, 102, 104, 106, 107, 112, 118, 119, 120, 120А, 121, 123, 126, 128, 129, 135, 141, 441.

— Троллейбусы 1, 5, 7, 9, 11, 12, 19, 25.

В компании отмечают высокий интерес алматинцев к акции. За 1 марта было осуществлено 18 тысяч транзакций, 2 марта к 10 утра — более 7 тысяч.