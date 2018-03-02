В Казахстане создадут единую электронную биржу труда

Сайт будет охватывать всю информацию о работодателях и соискателях на территории страны.

28 февраля на заседании мажилиса парламента член комитета по социально-культурному развитию Мусырман Карибай представил поправки законопроекта по вопросам занятости и миграции населения. Законопроект предусматривает создание государственного интернет-ресурса — единой электронной биржи труда по всем вакансиям, передает «Курсив».

«Он станет сайтом, охватывающим всю информацию о работодателях и соискателях на территории страны. Создание подобного ресурса благоприятно отразится как на работодателях, так и на желающих устроиться на работу. Законопроект предусматривает возможность зарегистрироваться в качестве соискателей не только через центры занятости и портал электронного правительства, но и через государственную корпорацию Правительство для граждан», — отметил Мусырман Карибай.