Проносить гаджеты с доступом в интернет могут разрешить в суды Казахстана

Проект правил составлен с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса.

Верховный суд разрабатывает новые правила по доступу в суды страны. Одним из новых пунктов предлагается разрешить вносить в здания судов участникам судебных процессов записывающих устройств, вычислительной техники, мобильных устройств (смартфонов, планшетов), носителей информации, а также других технических устройств, в том числе и беспроводных, имеющих возможность передачи данных, а также выход в интернет, передает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, проект правил составлен с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса, поступивших в Верховный суд: «Данные нововведения делаются с учетом реализации государственной программы „Цифровой Казахстан“, а также дальнейшего развития и совершенствования в судах сервисов по „электронному правосудию“».