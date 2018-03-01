Новую площадку электронных закупок «Самрук-Қазына» запустят в июле 2018 года

Она обеспечит прозрачность закупок.

ФНБ «Самрук-Қазына» в июле текущего года запускает новую площадку электронных закупок. В новой платформе будет совершаться полный цикл от планирования потребности в товарах, работах и услугах, проведение закупок, заключение и исполнение договоров. Разработчиками системы является казахстанская компания. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Болат Жумагалиев, передает Primeminister.kz.

Осуществление всех закупочных процессов в одном жизненном цикле на единой площадке позволит Фонду в режиме реального времени проводить мониторинг состояния процедур, качественный и целостный анализ, выявлять ошибки, оперативно реагировать на жалобы, поступающие от поставщиков. Площадка электронных закупок ИСЭЗ 2.0 приведет к сокращению расходов по сопровождению электронной площадки, и обеспечит прозрачность закупок посредством блокчейн-технологии.

«В совершенствовании закупочной деятельности ФНБ „Самрук-Қазына“ вводится камеральный контроль, в рамках которого определяются „профили риска“, заранее определенные, зафиксированные критерии, оценка системы рисков и соблюдение требований основных правил закупок. На сегодняшний день существующая система tender.sk.kz отслеживает порядка 18% рисков, а вводимая новая система будет фиксировать порядка 55% профилей рисков и тем самым закрывать более половины рисков по совершаемым нарушениям, уже непосредственно путем построения логики бизнес процессов в автоматизацию», — рассказал Болат Жумагалиев.

Для повышения прозрачности процесса предварительного квалификационного отбора предлагается создать апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб с участием представителей Фонда, НПП «Атамекен» и независимых аудиторов.

«В целом, мы хотим на эту площадку перенести весь функционал связанный с закупками, т. е. будет единый портал закупок, начиная от планирования и заканчивая заключением и исполнением договоров. Мы хотим создать площадку, которая будет удобна для всех пользователей, в том числе потенциальным поставщикам, заказчикам, где дружелюбный интерфейс поможет более оптимально использовать эту площадку и более продуманные инструменты предоставлять», — отметил Болат Жумагалиев.

По словам выступающего, логика построения бизнес процессов за счет автоматизации позволит не совершать какие-либо ошибки в самой системе по определению.

«Одно из принципиальных нововведений — это то, что на портале заказчики будут принимать решения, утверждать свои планы закупок, принимать решения по объявлению, по заключению договоров в режиме онлайн, т. е. это позволит всем участникам и пользователям системы видеть актуальную информацию. Тем самым, мы хотим обеспечить доверие к системе. Мы говорим всем пользователям: у нас открытость и прозрачность, все достаточно четко разложено», — подчеркнул Болат Жумагалиев.

По завершению разработки системы и ввода в эксплуатацию планируется интегрировать ее с государственными реестрами и с другими независимыми источниками данных, тем самым новая платформа станет универсальной.

«Новая платформа разработана по технологии Open Source, т. е. открытое программное обеспечение. Мы избавили себя от необходимости платить лицензионные отчисления иностранным тендерам. Создателями нашей системы являются отечественные разработчики. Избавившись от необходимости дорогой технической поддержки, от лицензионных отчислений, в год мы экономим порядка 150 млн тенге», — разъяснил Болат Жумагалиев.

Отвечая на вопросы об обеспечении безопасности нового портала, Болат Жумагалиев отметил, что разработка идет под контролем специализированной рабочей группы фонда, в состав которой входит, в том числе, и служба информационной безопасности, т. е. проводятся краш-тесты, тесты на атаку, привлекаются независимые компании в этой области, которые проводят перед промышленным запуском тесты на уязвимость: «По безопасности вся эта работа в обязательном порядке производится, поскольку мы понимаем, что система достаточно серьезная, риски эти необходимо учитывать. По поводу безопасности, в том числе сохранности данных, мы разместили нашу информационную базу в двух независимых центрах обработки данных, т. е. сервера расположены в разных местах, как в Астане, так и за ее пределами. Это позволяет нам в случае даже какой-то теоретической катастрофы одного из ЦОДов, безболезненно перейти на дубль второй, и система будет работать также благополучно. Все это протестировано».