Современные технологии также могут быть применены для раннего выявления болезней.

Современные технологии предоставляют широкие возможности для создания благоприятной экосистемы здоровья. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства здравоохранения РК сообщил вице-министр Алексей Цой, передает Zakon.kz.

По его словам, мобильные приложения, социальные сети, смарт-часы, фитнес-трекеры и другие гаджеты являются инструментами цифровизации здравоохранения.

«Они помогают вести мониторинг и контролировать состояние здоровья граждан с целью профилактики знания по вопросам здоровья. Уже сегодня с помощью смартфонов и датчиков каждый человек может поддерживать здоровый образ жизни, наблюдая за персональными показателями активности, питания, сна, иммунизации и тому подобное», — сообщил Цой.

Современные технологии также могут быть применены для раннего выявления болезней. Так, жителям могут высылаться push-уведомления на мобильные телефоны с приглашением на осмотр, теледиагностика, онлайн-сервисы, интерпретации симптомов, а также онлайн-запись на прием к врачу, за счет которой сократятся очереди в поликлиниках.

Кроме того, вице-министр напомнил об электронных паспортах здоровья, которые будут запущены на интеграционной платформе во втором полугодии 2018 года: «Врачам будет доступна полноценная картина состояния здоровья пациента. Врачи освободятся от ведения документации на бумаге, вследствие чего у них будет больше времени для качественного обслуживания пациентов. Пациенты смогут получать консультации врача, рецепты, больничные листы, результаты лабораторных исследований, не выходя из дома».

Пациенты, страдающие от хронических заболеваний и находящиеся на реабилитации, могут использовать носимые медустройства, передающие показания на смартфон и личный кабинет пациента. Это позволит врачу дистанционно следить за состоянием пациента.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.