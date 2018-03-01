Продлен срок рассмотрения заявки Казахтелекома о покупке акций Кселл

О текущем статусе ходатайства сообщил Серик Жумангарин, вице-министр национальной экономики РК.

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства нацэкономики Казахстана продлил срок рассмотрения заявки «Казахтелекома» о покупке 75% акций Кселл, передает «Курсив».

«Мы рассмотрение сделки продлили. Поскольку запросили дополнительные сведения, анализ рынка сейчас проводим», — сообщил Серик Жумангарин.

При этом он отказался сообщить, до какого периода антимонопольный комитет будет рассматривать сделку: «В разумные сроки ответ будет дан. Разумные сроки — это сроки, которые позволят провести сделку, или не провести ее, если она будет угрожать конкуренции на рынке».

Напомним — ранее сообщалось, что Казахтелеком подал ходатайство в комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК о покупке акций Кселл.