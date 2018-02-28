Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2018 года

Первый месяц года показал высокие результаты на рынке телекома.

Предприятиями связи Казахстана в январе 2018 года, по данным Комитета по статистике, оказано услуг на сумму 60,05 млрд тенге против 57,6 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в январе 2017-го. Это на 4,25% больше. Судя по всему, 2018-й для телекоммуникационной отрасли начинается довольно неплохо. Правда, такая ситуация сложилась не для всех сегментов.

Как доказательство — доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе 2018 года составили 2,27 млрд тенге, что на 13,5% меньше объема января 2017-го — доходы сегмента продолжают катастрофически падать. Заметна деградация объемов рынка, хотя и не такими темпами, и в секторе услуг местной телефонной связи — объем рынка в январе 2018-го составил 3,35 млрд тенге (на 6,3% меньше). Идем дальше: от услуг по распространению программ операторы связи выручили 2,9 млрд тенге (на 10,5% больше); от услуг мобильной связи — 18,38 млрд тенге — здесь рост номинальный — менее процента; от услуг интернета — 19,77 млрд тенге (на 5,8% больше); на прочие телекоммуникационные услуги приходится 10,61 млрд тенге (на 11,3% больше).

Таким образом, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе 2018 года приходятся на интернет (32,92%) и мобильную связь (30,61%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,67%. Это и есть «большая тройка», которая концентрирует в себе 81,2% всего рынка телекоммуникаций страны.

Наконец, цифры, которые отождествляют плотность проникновения классических телекоммуникационных сервисов. В январе 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3637,9 тысяч единиц (3697,3 тысяч единиц — в декабре 2017-го, снижение на 1,6%); абонентов сотовой связи — 26667 тысяч единиц (в декабре — 26473 тысяч единиц, увеличение на 0,07%); абонентов фиксированного интернета — 2626,3 тысяч единиц (2597,9 тысяч единиц в декабре, увеличение почти на 1,1%). Как видно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам января 2018-го составила почти 145% (население Казахстана — 18,36 млн человек). Разумеется, среди экономически-активного населения этот процент будет почти вдвое выше — более 290%.

И вместо резюме. Как мы отмечали ранее, анализируя итоги отрасли телекома в 2017 году, темпы роста составили 4,9% — а это на 50% больше того, что по оценке МВФ может принести экономика Казахстана (3,3%). Январь 2018-го поддержал эту динамику, показав многообещающие цифры и заложив хороший фундамент на будущее.