Chocotravel и Aviata объединились

Подписаны документы по слиянию казахстанских сервисов онлайн покупки авиа и ж/д билетов.

Chocotravel и Aviata объявили о закрытии сделки по объединению своих сервисов. Отныне компании будут вести совместную деятельность, включая выход на международные рынки. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием Рамиля Мухоряпова, главы холдинга Chocofamily, и Алексея Ли, возглавляющего сервисы Aviata и Ticketon.

«После нашей совместной поездки в офис Google в 2016 году, а также запуска совместной образовательной инициативы Open IT мы стали гораздо ближе общаться и в какой-то момент поняли: зачем конкурировать на относительно небольшом казахстанском рынке, если можно объединить усилия и ресурсы двух лучших команд Казнета и этим единым мощным казахстанским игроком начать международную экспансию. Денег в мире гораздо больше, чем в Казахстане. И нет смысла тратить силы на бессмысленную конкуренцию. Часть объединенной команды будет заниматься Казахстаном, а часть — международным рынком. Имея ресурсы и опыт, мы можем показать, что казахстанская компания может быть успешной зарубежом», — прокомментировал новость Рамиль Мухоряпов.

По утверждению спикеров, объединение двух крупнейших казахстанских игроков создаст абсолютного лидера рынка онлайн-продаж авиа и ж/д билетов, почти в четыре раза превышающего показатели ближайшего конкурента. Суммарный оборот компании превысит 100 млн долларов США. Холдинг Chocofamily инвестировал в объединенную трэвел-компанию 600 млн тенге. Средства предоставлены текущими инвесторами холдинга. Переговоры о слиянии начались в мае 2017 года, а документы были подписаны 25 февраля. В состав наблюдательного совета войдут по два представителя от Chocofamily и Aviata.kz, а также один независимый директор. Им стал Николай Бабешкин, директор ТОО «Колеса», владеющего сервисами Market.kz, Krisha.kz и Kolesa.kz.

«Объединение объемов позволит получать более выгодные условия от авиакомпаний для клиентов обоих сервисов, улучшит экономику масштаба и увеличит скорость разработки, — уточняет Евгений Матвеев, сооснователь Aviata.kz, представитель группы компаний „Трансавиа“. — Объединенная компания будет иметь достаточно ресурсов для того, чтобы способствовать активному развитию туристической инфраструктуры внутри Казахстана, а также для того, чтобы начать международную экспансию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии».

Оба сайта и приложения по-прежнему будут доступны пользователям. То есть, обе витрины продолжат работать. Однако, сервисы частично перейдут на единую технологическую платформу. Компании намерены на первом этапе наладить совместную работу и объединить команды. А на внешние рынки объединенная компания, вероятнее всего, будет выходить под брендом Aviata. По мнению Рамиля Мухоряпова, это будет целесообразнее.

«Наши компании суммарно обеспечивают продажи более 900000 авиабилетов и 400000 ж/д билетов в год. И за прошлый год их продажи выросли почти в 2 раза. Одна из главных задач — не терять темп на само объединение. Оба бренда продолжат управляться независимо — у них разная аудитория, они отлично друг друга дополняют. К примеру, Chocotravel с политикой дискаунтера стал за короткий срок лидером B2B онлайн-продаж авиабилетов в Казахстане. За полгода к нему присоединилось более 800 компаний, которые теперь экономят до 30% на командировочных расходах. А Aviata, являясь лидером в онлайн-продажах авиа- и жд-билетов, продолжит выстраивать наилучший клиентский опыт и сервис для частных путешественников и увеличит фокус на развитии удобных мобильных приложений», — говорит Алексей Ли.