В ДВД Алматы рассказали об использовании технологий

О том, какими средствами полицейские Южной столицы борются за безопасность граждан, сообщили в департаменте внутренних дел Алматы.

Сегодня в городе используются возможности более 115 тысяч камер видеонаблюдения. По трем программам «Безопасный город», «Безопасный двор» и «Безопасная улица» установлено 107533 камер видеонаблюдения. Благодаря внедрению подобных систем в минувшем году раскрыто 1218 преступлений, выявлено свыше 21564 административных правонарушений, в том числе — 20801 нарушений правил дорожного движения.

Для профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений реализуется проект «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан» с дополнительной установкой 1 тысячи камер в общественных местах. В настоящее время в дежурные части районных УВД-ОП осуществляется вывод изображения с видеокамер для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени. Также внедрены охранные функции аналитики с автоматическим реагированием на вынос предметов и вещей, скопление лиц, оставленные предметы.

Кроме того, планируется дальнейшее расширение автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» на 153 поста. В целях контроля за несением службы экипажами комплексных сил полиции, программистами АО «Институт цифровой техники и технологий» разработана автоматизированная система «Автонавигатор», включающая в себя электронную карту города, с заполнением маршрутов патрулирования, для отслеживания движения нарядов комплексных сил полиции, а также ежедневную расстановку и корректировку нарядов на электронной карте города. Разработка системы «Автонавигатор» будет продолжена — планируется подключить GPS для контроля за несением службы участковыми инспекторами полиции на закрепленных административных участках.

В целях обеспечения дорожной безопасности и выявления нарушений со стороны водителей, двигающихся по общественной полосе, а также проведения мониторинга за обстановкой на дорогах, устанавливается мобильный комплекс «Жолак», который позволит с помощью видеокамер, установленных на автобусах и троллейбусах, в автоматическом режиме обеспечивать фиксацию нарушений ПДД. В настоящее время уже подготовлено коммерческое предложение на оснащение 500 единиц муниципального автотранспорта и подана заявка в Акимат Алматы на выделение необходимых финансовых средств.

В 2018 году для возбуждения административного производства в электронном формате выделено 112 миллионов тенге на приобретение 700 планшетных компьютеров и 767 единиц мобильных принтеров к ним. Составление административных протоколов в электронном формате позволит значительно сократить время этой процедуры, а также на месте производить проверку по всем учетным базам данных правоохранительных органов. В целях видеофиксации административных правонарушений и снижения коррупционных рисков приобретено 1423 носимых видеорегистратора для сотрудников полиции. В настоящее время оснащенность видеорегистраторами составляет 100%. Кроме того, все автомобили дорожно-патрульной полиции оснащены видеорегистрирующими устройствами, которые в постоянном режиме осуществляют запись дорожной ситуации по маршруту движения экипажей.