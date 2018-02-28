В школах Казахстана по одному компьютеру на одиннадцать учащихся

Кроме того, имеются проблемы с доступом в интернет.

Оснащенность персональными компьютерами в Казахстане составляет в среднем по одному компьютеру на одиннадцать учащихся. Об этом в ходе заседания правительства РК сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Kazpravda.kz.

«Оснащенность персональными компьютерами составляет в среднем по одному компьютеру на одиннадцать учащихся. Данная ситуация серьезно усложняет работу министерства образования. Для решения этой проблемы просим вас, Бакытжан Абдирович, дать поручение местным исполнительным органам обеспечить школы подключением к широкополосному интернету и вложиться в приобретение компьютеров», — сказал Сагадиев.

Также министр обратил внимание на низкое качество интернета в учреждениях образования: «К цифровым ресурсам подключено 100% всех школ. Для поддержания обновленного содержания образования учителям школ стало доступно системно-методическое пособие, разработанное Назарбаев интеллектуальными школами. Несмотря на то, что у нас высокий процент школ, в том числе 97% сельских школ подключены к интернету, проблема качества связи имеется во всех регионах».