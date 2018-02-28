В Туркменистане приостановлено обслуживание карт Visa

Кроме того, прекращено осуществление безналичного расчета через международные электронные платежные системы.

В Туркменистане приостановлено внесение денежных средств на карты Visa, снятие их за пределами страны, а также осуществление безналичного расчета. По словам банковских чиновников, финансовые операции по картам Visa были заморожены со второй половины января, передает CA-NEWS.

«Сейчас деятельность карт Visa, которые активно используются за границей, у нас полностью приостановлена. У граждан, которые приходят пополнять на карту, не принимаются денежные средства. Нам также не сообщают, до какого времени будет длиться это ограничение», — сообщил работник Государственного Внешнеэкономического банка Туркменистана.

Ранее работники отделений Центрального Банка в областях Лебап, Дашогуз и Мары сообщили о том, что Центробанком Туркменистана рассматриваются специальные меры по привлечению к ответственности тех, кто попытается осуществить финансовые операции по картам Visa. С начала этой недели Государственный Внешнеэкономический Банк Туркменистана приостановил своим клиентам осуществление безналичного расчета через такие международные электронные системы как Apple, PayPal, Kiwi, Webmoney и Yandex-money. По словам представителя банка, причиной этого является то, что «в настоящее время в банках проводится реформа» и, хотя это называют временным мероприятием, о том, когда услуги будут возобновлены, не сообщается.