Названа дата запуска онлайн-аптек в Узбекистане

Будет создан портал с информацией о лекарствах и возможностью приобрести их онлайн.

В соответствии с указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева принимаются меры по развитию фармацевтической области. С целью решения актуальных проблем в свободных экономических зонах созданы предприятия «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сырдарьё-фарм» и «Паркент-фарм», передает Repost.uz.

Согласно указу, с 1 декабря текущего года будут созданы аптеки в сети интернет, позволяющие приобретать лекарственные препараты и медицинские товары в режиме реального времени. Кроме того, будут разработаны специальные мобильные приложения.