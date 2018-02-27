«Казахтелеком» строит крупнейшую в СНГ сеть M2M/IoT

Компания завершила первый этап строительства крупнейшей в СНГ сети M2M/Internet of Things на базе технологий LORA, Zigbee и LTE.

«Казахтелеком» завершил первый этап проекта по строительству крупнейшей в СНГ сети M2M/Internet of Things на базе технологий LORA, Zigbee и LTE — об этом топ-менеджмент мультисервисной компании сообщил на MWC 2018 в Барселоне. Покрытие сети охватывает все сегменты рынка «интернета вещей»: квартиры, частные дома и подъезды в сегменте B2C; уличная территория городов, многоквартирные дома, административные здания, производственные объекты и автомобильные дороги в сегменте B2B/B2G.

«Учитывая основные тренды в Казахстане и мире, „Казахтелеком“ активно участвует в формировании рынка Internet of Things (IoT). Мы понимаем, что этот рынок будет основным драйвером роста доходов ИТ-индустрии в ближайшее десятилетие. По прогнозам экспертов, к 2025 году в Казахстане будет порядка 100 млн устройств, подключенных к IoT, что будет в 3,5 раза больше, чем на рынке мобильной связи. По нашим оценкам, объем рынка в стране достигнет $251 млн к 2025 году. Мы реализуем ряд проектов, изучаем возможные кейсы применения и бизнес-модели в сфере IoT, выстраиваем партнерские отношения с разработчиками, дистрибьюторами устройств и другими участниками рынка», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в ходе бизнес-завтрака на выставке MWC 2018.

В рамках первого этапа завершено строительство самой масштабной в СНГ энергоэффективной сети LPWAN на базе технологии LORA с охватом всех многоквартирных домов, зданий и городской территории в Астане, Алматы и Шымкенте.

Кроме того, первый этап проекта направлен на подготовку инфраструктуры в 9 тыс. подъездах многоквартирных домов и подключение 17 тыс. видеокамер к платформе облачного видеонаблюдения, которая обеспечивает сбор и хранение видеоданных с камер, установленных в подъездах многоквартирных домов в 18 городах Казахстана. Преимуществами облачного видеонаблюдения являются: онлайн-доступ к видео со смартфона и других устройств посредством разработанного мобильного приложения и web-портала. Также предусмотрена возможность просмотра архивных видеозаписей с длительностью хранения до 7 суток, защищенность хранения видеоданных в ЦОД класса Tier 3, интеграция с ЦОУ МВД/ДВД на республиканском, городском и районном уровнях. До конца 2018 года планируется расширение охвата до 33 тыс. видеокамер в 17,5 тыс. подъездах.

Также первый этап включает развертывание платформы Smart Home, которая реализована как облачное решение с горизонтальной расширяемостью и возможностью реализации различных решений умного дома на базе технологии Zigbee. Данное решение позволяет обеспечить подключение IP-камер, датчиков движения, открытия дверей и окон, сенсоров задымленности, температуры и влажности. Платформа расширяема до 5 млн устройств и 1 млн пользователей, абонентам доступно мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android для управления камерой, датчиками и сенсорами.

До конца 2018 года в рамках второго этапа проекта ожидается, что сетями LORA будут охвачены все областные центры Казахстана, а также города Семей, Темиртау и Жезказган. В совокупности в рамках проекта планируется установка более 400 базовых станций LORA в 19 городах с охватом более 30 тыс. многоквартирных домов, около 1,5 млн квартир и 6 926 квадратных километров городской территории. Новая М2М сеть станет основной инфраструктурой для реализации решений умного города, в частности по автоматизации сбора показаний с приборов учета ресурсов (Smart Metering) и по умному освещению (Smart Lightning). Преимуществами сети LORA является высокая масштабируемость за счет большого радиуса покрытия (до 25 км), долгий срок службы батареи конечных устройств (до 10 лет) и открытость ее протокола для широкого спектра устройств.

«Второй этап проекта будет направлен на развитие платформы Smart Connectivity с функционалом SIM-management, Connection-management, Device-management и др. На рынке уже доступны услуги M2M на базе сетей GSM/LTE от „Казахтелекома“ и его мобильных активов Tele2/Altel. К платформе Smart Connectivity будет возможно подключение широко спектра IoT-устройств, начиная от носимых устройств (wearables) до GPS-трекеров в автотранспорте, для реализации различных геолокационных решений для сегментов B2C, B2B и B2G», — отметил управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

По мере готовности рынка IoT в Казахстане, что подразумевает вопросы стоимости и энергоэффективности конечных устройств, «Казахтелеком» рассматривает развитие решений NB-IoT на базе сетей 4G и 5G в среднесрочной перспективе. На их реализацию также оказывают влияние потребности в подвижных решениях IoT и достаточное развитие самой экосистемы устройств.