«Казахтелеком» отмечен как оператор с самой защищенной от кибератак системой

На MWC-2018 «Лаборатория Касперского» наградила «Казахтелеком» как оператора с самыми защищенными абонентами.

В ходе выставки Mobile World Congress-2018 «Kaspersky Lab» отметила работу АО «Казахтелеком» в сфере обеспечения информационной безопасности абонентов оператора. Награда вручена компании в номинации «Оператор связи с самыми защищенными от кибератак абонентами в Европе и Центральной Азии». Главным критерием для определения победителя в данной номинации является количество защищенных абонентов телекоммуникационной компании. Так, на сегодняшний день в «Казахтелекоме» зарегистрировано свыше 660 000 подписок на пакеты, включающие услуги доступа к интернету с защитой от вирусов.

«В современной жизни вопросы кибербезопасности выходят за рамки защиты информации на отдельном компьютере или смартфоне — на уровень информационной и национальной безопасности государства. Именно поэтому мы с большим вниманием относимся к обеспечению информационной безопасности наших клиентов. Выбирая партнера в данной сфере, мы отмечали ряд критериев: технологическая оснащенность, экспертные знания в сфере, опыт работы в защите от уже известных, так и новых атак, которые появляются ежедневно. Именно по этим критериям мы определили для себя вектор партнерства с „Kaspersky Lab“», — отметил управляющий директор «Казахтелекома» по инновациям Нурлан Мейрманов.

По словам руководителя отдела по работе с операторами связи из штаб-квартиры «Kaspersky Lab» Алексея Громыко, партнерство с АО «Казахтелеком» представляет для компании важное значение в Центральной Азии. При этом, как отметил спикер, обеспечение информационной безопасности имеет прямое влияние на обеспечение собственной физической безопасности для клиентов, поскольку инфокомунникационные сервисы, гаджеты и социальные медиа прочно вошли в жизнь каждого человека.

В целях повышения уровня безопасности клиентов в 2016 году АО «Казахтелеком» заключил договор с «Kaspersky Lab» и в начале 2017 года были разработаны пакетные решения, включающие трехступенчатую защиту от кибератак. Пакеты включают в себя услуги доступа к интернету с антивирусом на два устройства — компьютер с операционными системами Windows/MacOS и для мобильных устройств на базе Android.