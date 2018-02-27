Итоги 2017-го: ИТ-рынок Казахстана

После двух крайне неудачных лет для ИТ-рынка Казахстана настала светлая полоса.

Чтобы прикоснуться к таинству 2017-го, нужно понять предысторию, то, как закончил ИТ-рынок 2016-й. И уж если мы намерены увидеть какие-то тренды, то следует заглянуть еще дальше.

Черная полоса для ИТ-рынка Казахстана настала в 2015 году. Нет смысла рассказывать, что произошло — выжили в этой мясорубке не все. И ИТ-рынок не стал исключением — скорее правилом — от девальвации досталось всем, тут уже не до ИТ. Сентенции, сложившиеся по итогам, банальны — сегмент крайне импортозависимый, любые пертурбации на валютном рынке легко отправляют его в нокаут. Принес ли 2016 год облегчение? К сожалению, нет. Рынок в 2016-м все также находился в пограничном состоянии — скорее жив, чем мертв — более того, он стал третьим годом падения ИТ-рынка в Казахстане. И это новый печальный антирекорд для отрасли. Ложку дегтя в бочку дегтя добавила, помимо неблагоприятной ситуации на сырьевых рынках, которая перманентно наблюдалась на протяжении всего 2016-го, и сервисная модель в госорганах, которая сопровождается существенным снижением расходов на ИТ (о ней чуть позже). А госорганы в Казахстане — это традиционно крупный игрок и ИТ-заказчик. По оценке компании IDC, расходы на ИТ в госорганах после девальвации даже без влияния сервисной модели сократились от 8 до 50%. «Если сделать корреляцию на девальвацию тенге, то понятно, что на ИТ-проекты в министерствах и ведомствах остались крохи. В отличие от девальваций прошлых лет, рынок отреагировал острее и болезненней — многие тендеры и проекты были просто отменены — такие риски не смогли вынести ни поставщики, ни заказчики. В ряде случаев произошло замещение ИТ-оборудования на более простые конфигурации, чтобы попасть в ценовые рамки», — комментируют ситуацию в офисе компании IDC в Центральной Азии и Азербайджане. По оценке аналитической компании, с одной стороны, это несколько компенсировало шок от девальвации, но с другой — это появление целого ряда проектов, основанных на бюджетных конфигурациях оборудования, которое имеет низкий жизненный цикл. Эта ситуация характерна как для 2015-го, так и для 2016-го.

А теперь поговорим на языке цифр. Напомним, что в 2014 году ИТ-рынок упал на 8%. В 2015 году — на 30%. В 2016 году в IDC ожидали его падения еще на 7,7%. Если сравнивать с 2013 годом, то есть, годом, который был последним годом роста для ИТ-рынка, то он снизился почти на 41%. Между тем, по прогнозам IDC, которые компания давала в конце 2016-го, ИТ-рынок Казахстана в 2017 году мог вырасти на 10%. Тут следует заметить, что в своих оценках уходящего года мы будем ориентироваться исключительно на экспертную оценку игроков рынка. Из нее мы и выведем некую усредненную цифру по рынку — среднюю температуру по больнице.

Вернемся к сервисной модели. К сожалению, в 2017 году обещанные дивиденды рынок не получил, программа определенно требует перезагрузки. Руслан Енсебаев, председатель правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», а именно там «ковалась» эта программа, заметил в интервью Profit.kz, что существующая модель требует изменения некоторых подходов: «В то время, когда она была принята, нужно было как-то реагировать на кризисные явления в экономике, и мы сказали рынку: инвестируйте, создавайте продукты для государственных органов. Тем самым, мы снизили риски госорганов в части создания неработающих продуктов, а они в прежней модели периодически возникали». По его словам, он понимает, почему эта схема не заработала, почему так произошло: «Компании видят риск в том, что инвестиции сделаны, а услуга или продукт в госорганах не приняты к использованию. Сейчас мы прорабатываем гибридную модель, которая будет учитывать эти риски и этот опыт. По ней государственные органы будут платить только за рабочий сервис». Председатель правления холдинга «Зерде» замечает, что помимо сервисной модели у рынка появится еще один драйвер — программа «Цифровой Казахстан». Собственно, чуть позже мы поговорим о программе на языке цифр — мы уже владеем информацией о ее бюджетах.

2017 год

Как уже отмечалось, в виду скудости структурированной информации о рынке, у нас есть единственный способ — запросить экспертные оценки участников рынка. Что мы и сделали.

По словам Ивана Гончарова (дистрибьюторская компания «VS Trade»), продажи ИТ-продуктов в компании в 2017 году возросли примерно на 40%. Аутсайдеров почти нет. Мало того, настолько же быстро росли и новые позиции, которые в портфеле дистрибутора появились лишь в 2017 году, например, продукты из экосистемы IoT. «Рынок отрабатывает отложенный спрос, который случился по итогам крайне депрессивных 2015-го и 2016-го», — замечает он.

Ольга Гордиенко, директор по дистрибуции компании ComPortal более осторожна в оценках и считает, что ИТ-рынок в ушедшем году вырастет на 25-30%. Среди флагманов рынка особое место занимают мобильные персональные компьютеры.

Талгат Баймагамбетов, генеральный директор компании ALSI, считает, что рынок вырос на 30% в 2017 году. В качестве первого драйвера — нефтяная отрасль, где ситуация стабилизировалась и компании стали инвестировать в развитие, в том числе, в ИТ. Второй драйвер — банковский сектор — здесь, по его мнению, конкуренция нарастает, а это, в свою очередь, влечет к увеличению расходов на ИТ.

Андрей Коротич, коммерческий директор компании «АК Цент Микросистемс» считает, что в целом рынок вырос примерно на 40%.

Таким образом, рынок показал более оптимистичный сценарий, в отличие от того роста, что заложила компания IDC в конце 2016-го (напомним, это менее 10%). Нижняя граница этого роста находится на отметке 25%, верхняя — на отметке 40%, а консенсус, вероятно, сложится на отметке 30%. Компании вернулись к инвестициям в ИТ — это хороший знак, вышел из летаргического сна и потребительский рынок. Посмотрим на сигналы, информационный фон и драйверы, которые помогут прояснить ситуацию с 2018-м.

2018 — пальцем в небо

Ситуация в мире однозначно сигнализирует о том, что праздник на улице имени «ИТ» 31 декабря 2017-го не закончился. По мнению аналитиков из компании Gartner, закупки ИТ-товаров и услуг в 2018 году в мире вырастут по сравнению с 2017 годом на 4,3%. Сегменты корпоративного программного обеспечения и ИТ-услуг по-прежнему быстро растут, но самым крупным все еще остается сегмент услуг связи. Заметим, что еще квартал назад прогнозы Gartner были заметно скромнее — лишь 3,5% роста. Основными факторами роста аналитики считают повышение средней цены на смартфоны верхнего класса на развитых рынках (в частности, благодаря выпуску iPhone 8 и 10), а также спроса на персональные компьютеры со стороны организаций, начавших переход на Windows 10. Аналитики Gartner выделили десять наиболее перспективных сегментов рынка ИТ. Все они, и в том числе три облачных сегмента — IaaS (инфраструктура как сервис), iPaaS (интегрированная платформа как сервис) и cPaaS (коммуникационная платформа как сервис), связаны с цифровой трансформацией бизнеса.

Здесь будет уместным слегка погрузиться в программу «Цифровой Казахстан», так как она определенно станет дополнительным драйвером не только для ИКТ-сектора республики, но и придаст второе дыхание сервисной модели, о которой мы говорили выше. Эффект для инфокоммуникационного сектора может быть мультипликативный и поддержать рост в среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе. Деньги в программу заложены немалые — 310 млрд тенге, из которых 169 млрд тенге — это средства квазигосударственного сектора, и 141 млрд тенге — средства республиканского бюджета. Министр по информации и коммуникациям Даурен Абаев считает, что программа позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 4,5-5% в год на горизонте с 2025 года, причем 1,6-2,2%, то есть около трети, придется исключительно на цифровизацию. По предварительным подсчетам прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 трлн тенге. То есть, только «Цифровой Казахстан» может (очень грубо) дать дополнительно 10-15% к росту ИТ рынка в Казахстане в среднесрочной перспективе. (Мы подробно обсудили госпрограмму, критику в ее адрес и целевых показателях в интервью с Кайратом Балыкбаевым, вице-министром информации и коммуникаций РК)

Но вернемся к экспертам. Иван Гончаров считает, что 2018 год, вероятно, тоже будут отличать высокие темпы роста ИТ-рынка — что-то около того, что показывает 2017-й. Ольга Гордиенко комментирует ожидания таким образом: «В 2018 году мы, вероятно, увидим темпы роста рынка на уровне 15-20%. Если, конечно, не произойдет форс-мажора». Талгат Баймагамбетов считает, что темпы роста, заданные 2017 годом [30%], сохранятся и в 2018-м. Андрей Коротич в противовес замечает, что высокие темпы роста, характерные для посткризисных 2016-го и 2017-го, вряд ли сохранятся в 2018 году: «Думаю, что рынок снизит темпы роста до 25%, при этом, в долларовом выражении он достигнет предкризисных значений». Таким образом, консенсус, вероятно, сложится на отметке 25%.

На графике 1 мы скомпилировали рынок в процентах к 2013 году. Опираясь на мнение экспертов, по итогам 2018-го мы можем вплотную приблизиться к благополучному 2013 году (в долларовом исчислении). На графике 2 рынок в абсолютных значениях (в долларах США) — если все сложится, то он второй раз в истории перешагнет отметку 2 млрд долларов США. Наконец, на диаграмме представлена ориентировочная структура рынка по данным IDC.

Final countdown

Очевидно, что 2018 год может стать годом, который, простите за фривольность, снесет «золотые яйца» для ИТ-рынка. Более того, рынок, наконец, сможет выйти из депрессивной зоны, а при оптимистичном сценарии — закрыться даже выше рекордного 2013 года. Ну, а там будем ждать нового мирового кризиса, который, по мнению Руслана Даленова, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, может быть спровоцирован криптовалютами. «Бум криптовалют станет причиной следующего мирового кризиса», — пишет он в своем микроблоке в Twitter.