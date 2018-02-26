Казахстан представил инновационные сервисы в сфере инфокоммуникаций на Mobile World Congress 2018

Казахстанская делегация презентовала инновационные технологии, внедряемые в рамках концепций smart home, smart city, а также предложения для глобального рынка в рамках транзитного потенциала.

Сегодня в Барселоне на крупнейшем событии в сфере мобильных технологий — Всемирном мобильном конгрессе MWC 2018 казахстанская делегация презентовала стенд, где представлены инновационные сервисы и технологии в сфере инфокоммуникаций, внедряемые в Казахстане в рамках концепций smart home, smart city, а также предложения для глобального рынка и возможности в рамках транзитного потенциала.

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, принявший участие в открытии выставки, дал высокую оценку странового стенда и представленной концепции. С работой стенда в первые часы выставки также ознакомились главы мировых телеком-компаний, представители азиатских и европейских мобильных операторов, производителей оборудования и программного обеспечения, участники конгресса. К слову, ежегодно выставку посещает порядка 100 тысяч человек из 200 стран мира. Данное мероприятие является одним из самых ожидаемых в сфере мобильных и цифровых технологий, площадка служит глобальным презентационным полигоном для трендов и инновационных решений, традиционно компании представляют новые гаджеты, приложения, оборудование и технологические решения.

Казахстанский стенд и технологические достижения на выставке представил крупнейший мультисервисный оператор — АО «Казахтелеком». Как отметил глава компании, в течение четырех дней планируется провести важные стратегические и деловые встречи, переговоры с международными лидерами в сфере мобильных и инновационных технологий: «Перед нами стоит глобальная задача — продемонстрировать достижения и возможности страны, развиваемые с учетом географического расположения. Отмечу, что наша компания имеет опыт в предоставлении услуг транзита интернет-трафика по маршруту „Европа-Азия“ в рамках проекта REAL (Rapid Europe Asia Link) и мы намерены привлечь новых партнеров для увеличения объема трафика по данному маршруту. Кроме того, на глобальной площадке представлены сервисы и возможности в таких направлениях, как умный дом, умный город, внедряемые системы, направленные на повышение комфортности и безопасности городов», — подчеркнул Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Участники выставки могут ознакомиться с инновационными сервисами и технологиями в сфере инфокоммуникаций, внедряемыми в Казахстане в рамках концепций smart home, smart city — а именно: системами и схемами организации датчиков теплоэнергии, потребления энергии и воды, а также датчиков городского освещения и парковки, системой видеонаблюдения и многими другими объектами. Также вниманию гостей стенда представлена уникальная виртуальная карта республики с инфраструктурой оператора, технологической сетью, достопримечательностями и особенностями ландшафта страны.