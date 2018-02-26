Больницы Казахстана перейдут в 2018 году на электронный документооборот

Проект затронет свыше 100 форм медицинских организаций.

В ходе заседания коллегии совета управления здравоохранения глава минздрава Елжан Биртанов сообщил, что казахстанские больницы перейдут на безбумажный формат ведения записей до конца 2018 года, передает Kazpravda.kz.

«Мы планировали до 2020 года провести полную цифровизацию системы здравоохранения. Но в связи с тем, что Глава государства одобрил наше предложение по переносу начала работы системы ОСМС с 2019 года, теперь мы посмотрели: есть возможность до конца года максимально все наши медицинские организации перевести на безбумажный формат работы. У нас уже 4 области зашли, и еще 4 области готовы с 1 марта присоединиться и перейти на безбумажный формат», — сообщил Биртанов.

Свыше 100 форм медицинских организаций перейдут на безбумажный формат. Кроме того, ведомство готовит соответствующие нормативные документы об обязательном переходе на безбумажный формат частных медицинских организаций, поскольку речь идет о качестве медицинской документации и прозрачности системы здравоохранения в преддверии внедрения ОСМС.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.