Больницы Астаны обяжут разработать мобильные приложения

Перевод части деятельности медицинских организаций в электронный формат поможет экономить время и бюджетные средства.

Наличия мобильного приложения и специальных программ по управлению заболеваниями будут требовать у медорганизаций. Об этом в ходе заседания коллегии совета управления здравоохранения Астаны сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazpravda.kz.

«Должно быть оцифровано взаимодействие человека с системой здравоохранения, для того чтобы система здравоохранения стала более понятной, удобной и прозрачной. Поэтому мы будем требовать у медорганизаций обязательное наличие мобильных приложений и специальных программ по управлению заболеванием в этих приложениях», — сказал Биртанов.

В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев идею поддержал и добавил, что перевод части деятельности медицинских организаций в электронный формат поможет экономить время и бюджетные средства: «Любой житель страны должен быть окружен умными технологиями, начиная с рождения и на протяжении всей жизни. Эта работа является одной из вещей, которые значительно снизят временные затраты пациентов и затраты на здравоохранение».

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.