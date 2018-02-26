Требования к Яндекс.Такси, Uber и inDriver усилят в Казахстане

Будет регламентироваться порядок работы интернет-диспетчерских служб такси, определены их обязательства и ответственность.

В пресс-службе министерства по инвестициям и развитию РК рассказали о тех мерах, которые предполагается предпринять для регулирования деятельности онлайн-сервисов по заказу такси. Изменения затронут такие сервисы, как Uber, Яндекс.Такси и inDriver, передает Tengrinews.kz.

«Эти меры предусмотрены в законопроекте по вопросам транспорта. Законопроект проходит согласование с государственными органами, НПП „Атамекен“ и объединениями юридических лиц, аккредитованных министерством. Его планируется принять до конца 2018 года», — говорится в сообщении. При этом в МИР РК подчеркнули, что законодательно будет регламентироваться порядок работы интернет-диспетчерских служб такси, определены их обязательства и ответственность.

Напомним — в средине прошлого года стало известно о том, что сервисы Яндекс.Такси и Uber объединятся — для этого будет создана новая компания. О закрытии сделки стало известно в феврале текущего года. На момент закрытия сделки Uber и Яндекс инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн и 100 млн долларов США. Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший Яндекс.Такси. В совет директоров вошли четыре представителя от Яндекса и три представителя Uber. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.