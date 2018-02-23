Дмитрий Голобурда назначен председателем комитета по информационной безопасности МОАП РК

С ноября 2016 года по настоящее время он занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Постановлением правительства РК Голобурда Дмитрий Васильевич освобожден от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК и приказом министра назначен на должность председателя комитета по информационной безопасности МОАП РК, передает Primeminister.kz.

Дмитрий Голобурда родился в 1973 году в городе Алматы. В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. По специальности — юрист. Трудовую деятельность начал в 1995 году.

С 1995 по 2009 годы работал в Научно-исследовательском институте законодательства МЮ РК, а также в системе обеспечения правительственной связи. С 2009 по 2012 годы занимал должность первого заместителя директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». В 2012–2014 годы был первым заместителем директора специальной информационной службы КНБ РК. С апреля по август 2014 года — заместитель председателя агентства РК по связи и информации. С 2014 по 2016 годы — заместитель председателя комитета связи, информатизации и информации МИР РК.