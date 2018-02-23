Полис по обязательному страхованию в Казахстане можно будет оформить онлайн

Онлайн-страхование будет реализовано практически по всем обязательным классам страхования, что обеспечит полный охват населения и бизнеса.

Страхователи получат возможность заключать договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний, то есть без посещения офиса или участия агента, а также обращаться онлайн за получением страховых выплат. Будет обеспечена обратная связь с клиентом в режиме 24/7. За счет снижения операционных расходов страховых компаний, исключения услуг страховых агентов, снизится стоимость страховых продуктов для населения и бизнеса. Об этом во время онлайн-конференции рассказал глава Нацбанка РК Данияр Акишев, передает «Курсив».

«В мире доля онлайн-покупателей составляет 40%. Более 70% жителей Великобритании покупают страховку посредством сети Интернет. Во Франции доля клиентов, приобретающих полис онлайн, около 50%», — пояснил глава финрегулятора.