Нацбанк Казахстана намерен ограничить рекламу и производство криптовалют и их приобретение за тенге

Данияр Акишев рассказал о негативном отношении к криптовалютам.

Национальный банк Казахстана предлагает ввести запрет на рекламу криптовалют. Об этом 22 февраля в ходе онлайн-конференции сообщил глава банка Данияр Акишев. По его словам, криптовалюты не представляют никакой ценности, не имеют реальной стоимости и обязательств каких-либо лиц, передает CA-NEWS.

«Полное и эффективное регулирование рынка криптовалют невозможно, так как по своей природе они имеют трансграничный характер. Никакой возможности регулировать этот процесс со стороны национального регулятора не будет. Они существуют вне рамок юрисдикции отдельных стран. Я хотел бы рекомендовать нашим гражданам не вкладывать деньги в криптовалюты, поскольку риск потери вложенных инвестиций невероятно высок. Нет никаких гарантий сохранности вложенных денег», — отметил Д. Акишев.

Однако, как сказал председатель Нацбанка, он положительно относится к технологии блокчейн, которая позволят повысить прозрачность баз данных, принятия решений.

«Но к криптовалютам, основанным на этой технологии, у нас отношение абсолютно негативное. Мы не можем запрещать гражданам инвестировать. Тем не менее, мы хотим ограничить приобретение криптовалюты за тенге, ограничить отдельные компании, которые занимаются рекламой и производством криптовалют в Казахстане. Мы должны принимать ряд мер, чтобы обезопасить наших граждан», — отметил Д. Акишев.