Казахстанские криптопроекты могут уйти в Минск

На состоявшейся в Алматы криптоконференции участники обсудили перспективы регуляции отрасли в Казахстане и последствия запретительных мер.

Есет Бутин, руководитель Казахстанской Ассоциации Блокчейна и Криптовалют, предваряя дискуссию, заметил, что окончательная позиция в вопросе криптовалют в некоторых странах до сих пор не определена — это «серая зона и вакуум». По его словам, регулировать отрасль нужно, потому что нужно поддерживать инновационные преобразования. «Сейчас Казахстан существенно отстает в вопросе регуляторики от Беларуси — есть случаи частичного сворачивания проектов в пользу „Парка высоких технологий“», — фактически задает градус панельной дискуссии он.

Модератор дискуссии — Константин Пак, генеральный директор Торговой площадки Mp.kz, а также Директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана, имея свою принципиальную позицию в «криптовопросе», задает участникам для разогрева простой вопрос о том, нужна ли вообще регуляция криптовалют. По мнению Игоря Воронина, партнера «SwissQuote Bank» (Швейцария), «если ты не можешь управлять процессом, его следует возглавить». Марат Сариев из «Парка инновационных технологий» считает, что вопрос нужно читать исключительно в таком написании: «Разрешить, нельзя запретить». Станислав Соколовский, представитель «Midex» (Гонконг), замечает, что вопрос нужно ставить глубже. «Нужно защищать права и тех, кто выпускает токены, и тех, кто покупает их. Как практикующие юристы, мы столкнулись с определением того, какие, собственно, субъекты выступают участниками процесса, в какие отношения они вступают. Ключевой вопрос в том, чем являются криптовалюты и токены — это право на имущество, это имущество, это деньги? Мы склоняемся к первому».

«Регуляцию не нужно путать с надзором и контролем», — продолжает дискуссию Есет Бутин. По его мнению, вопросы регулирования — довольно глубокие — их нужно рассматривать в двух разрезах: регуляция профессиональных участников рынка и регуляция непрофессиональных участников. «Это два абсолютно разных понятия, — говорит он. — Тут не нужно изобретать колесо — уже все придумано». По мнению главы Казахстанской Ассоциации Блокчейна и Криптовалют, во-первых, следует определить статус критовалют. «До тех пор, пока не будет четкого определения, закон не сможет защищать потребителей. С чем идти в полицию, если у вас что-то украли с приставкой „крипто“, как вы все это объясните?», — вопрошает он. Игорь Воронин считает, что нужно использовать опыт европейских стран, где этот процесс уже идет. «Для начала нужно задать вопрос — для чего регулировать? Для того чтобы взимать налоги? По этому пути пошли в Швейцарии. Или, быть может, государство решило регулировать этот рынок потому, что не хотело бы пускать ситуацию на самотек, так как монетарная функция — это прерогатива государства. Или для того, чтобы не допустить социальной напряженности, если что-то пойдет не так. Государству ведь важно не допустить таких кейсов — обманутых частных инвесторов. Ведь они придут к государству, и ему придется эти ситуации разгуливать», — говорит он. Констатин Пак комментирует вопрос применительно к Казахстану: «Основной тренд в Казахстане, на мой взгляд, это тренд в сторону недопущения социальной напряженности, которая непременно возникнет, если возникнут мошеннические схемы. С другой стороны, насколько мне известно, у Комитета государственных доходов вопросов о налогообложении подобных активов не имеется». Марат Сариев дополняет: «Думаю, что есть еще один момент в пользу регуляции — улучшить инвестиционный климат. Смотрите, Республика Беларусь впереди планеты всей. С 28 марта начинает действовать закон по регулированию криптовалют в „Парке высокий технологий“. Казахстану тоже нужно занимать свою нишу».

Константин Пак обращается с вопросом к участникам дискуссии: «Мир разделился на несколько групп: первая — признать и работать с этим, есть те, кто запрещают, наконец, есть страны, которые занимают осторожную позицию. Какая стратегия наиболее верная?». Есет Бутин, отвечая на вопрос, сделал акцент на то, что масса рынков формировалась вообще без какого-либо регулирования. «Сами технологии — криптовалюты, блокчейн — не подразумевают централизацию. С другой стороны, есть элементарный вопрос национальной безопасности — государство ведь не отдаст свой печатный станок. Но в целом крипторегуляторный тренд в мире принят, он состоялся. ВВП стран, которые вступили в этот клуб, составляет 80% от ВВП всего мира». Станислав Соколовский согласен — рано или поздно даже в тех странах, где есть запретительные вещи вокруг криптовалют, все изменится: «Эстония, США и Япония — это наиболее яркие примеры как нужно реализовать эти подходы. И их надо переносить на ЕАЭС в той или иной мере», — говорит он. Игорь Воронин отмечает: «В СНГ мы находимся в более выгодном положении — не нужно изобретать велосипед, нужно просто взять лучшее и использовать».

Аудитория оказалась не из робкого десятка. «Получается, как решит большой брат — США, Китай, — такой будет и у нас регуляция? Как депутаты, которые вообще слабо представляют, что такое криптовалюты, могут запрещать их?», — задается риторическим вопросом один из делегатов. К слову, Есет Бутин заметил, что уровень познаний народных избранников достаточно высок: «Поверьте, они отлично понимают, о чем идет речь». И спас этим реноме народных избранников.

Итак, молодое криптосообщество, порой, может, и слишком эмоционально в вопросе поиска истинных причин возникновения барьеров, но они правы в одном — запретительные меры ни к чему хорошему не приведут, они создадут опасные прецеденты — проекты просто будут уходить. В тот же Минск, где для этого созданы условия. И это будет идти в противоположном направлении от того, что делает государство в части развития инновационной экосистемы. Ведь и TechGarden, и Astana Hub — эти кластеры задумывались для того, чтобы привлечь крутые проекты в Казахстан, создать целый класс технологических предпринимателей. В итоге, авангардные вещи, связанные с криптовалютами, к нам не придут. А игра стоит свеч: по оценке руководителя Казахстанской Ассоциации Блокчейна и Криптовалют, оборот рынка криптовалют в Казахстане может вырасти до 400 млн долларов США уже в этом году.