В ЕАЭС понизят порог беспошлинного ввоза интернет-посылок до 200 евро
Решение ЕЭК вводит единую для Евразийского экономического союза верхнюю планку беспошлинного ввоза, сохраняя возможность ее снижения на национальном уровне.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовил проект решения о постепенном снижении к 2020 году порога беспошлинного ввоза интернет-посылок из-за рубежа до 200 евро за одно отправление с одновременным понижение ставки таможенной пошлины до 15%, передает CA-NEWS.
С 1 января 2018 года вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, который предписывает странам-участникам установить максимальный порог по беспошлинному ввозу на отметке в 500 евро в 2018 году, и 200 евро в 2019 году.
«Определение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа относится к компетенции органов управления Евразийского экономического союза. Соответственно, решение о постепенном снижении порога принято Евразийской экономической комиссией», — пояснили в минфине РФ.