На CFO-саммите обсудят регулирование финтеха

Управленцы и топ-менеджеры финансового блока поговорят об актуальных вопросах экономики и инноваций в финансовой сфере.

2 марта в Алматы пройдет юбилейный V саммит топ-менеджеров финансового блока — CFO Idea Exchange & Networking Event 2018. На мероприятии будут обсуждаться перспективы развития финансовой системы РК, последние изменения, тренды и инновации, а также актуальные вопросы мировой экономики.

CFO Idea Exchange & Networking Event является значимым событием для казахстанского финансового рынка. В 2017 году под эгидой саммита собралось более 400 финансовых директоров и управленцев финансового блока отечественных и зарубежных компаний, представителей государственных регулирующих органов и независимых экспертов. Более 30 спикеров из числа крупнейших руководителей инвестиционного и банковского секторов представили свое видение развития и совершенствования финансовой системы.

Среди ключевых тем этого года фигурирует вопрос регулирования финтех-рынка. Доклады на эту тему представят Александр Дунаев, сооснователь ID Finance, и Лео Ли, Association of Chartered Certified Accountants. По итогам их выступлений состоится панельная дискуссия, в которой спикеры и эксперты обменяются мнениями о том, нуждается ли финтех в регулировании, и в какой степени. Модерировать секцию приглашен Даниил Бабич, заместитель главного редактора телеканала РБК.

Кроме того, будут затронуты и вопросы информационной безопасности — управляющий директор Kaspersky Lab Kazakhstan Евгений Питолин расскажет о скрытых угрозах для первого лица компании.

Подробная информация и форма для регистрации доступны на сайте мероприятия.