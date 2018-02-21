Уличных торговцев в Астане будут проверять по QR-кодам

Сотрудники местной полицейской службы, у которых уже есть планшеты, смогут получить данные, о тех торговцах, которые работаю легально.

Предпринимателям Астаны раздадут QR-коды. Новшество позволит полицейским распознавать, легальна ли деятельность бизнесмена, передает Tengrinews.kz.

«Полицейский будет сканировать QR-коды и точно знать, кто из торговцев стоит легально, а кто — нелегально. Дальше мы будем предпринимать меры совместно с МПС», — сообщила заместитель акима Астаны Малика Бектурова.

Она пояснила, что предприниматели жаловались на несанкционированную торговлю: «Те, кто приходит, сами выставляют, открывают ящик и начинают продавать мороженое. Кто ими будет заниматься? Сегодня были нарекания в адрес местной полицейской службы, в адрес районного акимата о том, что эта работа плохо ведется. Мы со своей стороны сделаем в этом году QR-коды».