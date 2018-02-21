Президент Узбекистана подписал документы о развитии сферы ИКТ

В министерстве по развитию ИТ и коммуникаций создается главное управление цифровой экономики, усовершенствована структура главного управления электронного правительства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля подписал указ и постановление по совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций. Документы направлены на улучшение системы управления в сфере ИКТ, расширение спектра электронных государственных услуг и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в стране, передает CA-NEWS.

В постановлении отмечаются препятствия, сдерживающие развитие сферы: недостаточно развитая инфраструктура, низкое качество мобильной связи, неудовлетворительный уровень доступа в интернет, слабая интеграция информационных систем госорганов, недостаточный уровень развития отрасли программных продуктов и другие.

Согласно озвученной информации, из более 500 систем и почти 300 ресурсов госорганов только 10% интегрированы между собой, что не позволяет полноценно оказывать госуслуги по принципу «одно окно». Для решения вопроса все системы госорганов пройдут инвентаризацию на предмет соответствия функциональному назначению, параметрам интеграции и требованиям информационной безопасности.

Правительству поручено до 1 августа утвердить программы развития ИКТ в регионах на 2018−2020 годы. Предусмотрено образование советов по развитию ИКТ, которые возглавят руководители администраций регионов.