23 февраля в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail Day, посвященная умным технологиям в ритейле и сфере гостеприимства.

Конференция PROFIT Retail Day стала одной из самых популярных в копилке PROFIT Events. На протяжении вот уже нескольких лет она неизменно собирает большую аудиторию тех, кто интересуется инновациями в сфере торговли и услуг. И если еще несколько лет назад мы обсуждали, как в целом привлечь бизнес в интернет, то сегодня, когда интерес к электронной коммерции очевиден и со стороны компаний, и со стороны покупателей, бизнес задумывается о более серьезном проникновении технологий в свою деятельность.

Итак, что же сегодня наиболее актуально, когда мы говорим о технологиях в сфере продаж? В первую очередь — это автоматизация и проникновение мобильных устройств. Умные полки и кассы — это первый шаг на пути управления пространством магазина. Торговые площади, даже заполненные товаром, сегодня не должны «простаивать», важно извлечь максимум пользы из них. О том, как это сделать и как управлять пространством магазинов, расскажет Игорь Василюк, директор по развитию группы компаний «Меломан».

Сегодня клиенты хотят от ритейла быстрых и удобных покупок там и тогда, где это удобно самим покупателям. И это, пожалуй, самый большой вызов для бизнеса, ведь ему необходимо не только изменить подход к продажам, но и трансформироваться самому. Наши эксперты представят свой опыт, который наверняка поможет вам принять верное решение. Нариман Мукушев, управляющий директор по трансформации и ИТ АО «Казпочта» расскажет о цифровых сервисах Kazpost для рынка. Тему продолжат Вадим Лю, директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл», с презентацией возможностей аналитики и Больших данных, и Александр Тэн, менеджер по техническим решениям Samsung, который расскажет о профессиональных решениях по визуализации.

Конечно, нельзя не затронуть вопросы финансовых операций. Как платить? Чем платить? Клиенты не хотят больше задаваться такими вопросами. Поэтому ритейлу стоит брать на вооружение новейшие решения. Оплатой картами или мобильным телефоном сегодня уже никого не удивить. На первый план выступает биометрия — оплата по отпечатку пальца. Между тем, в Казахстане многие торговые точки не прошли даже этап внедрения карточных оплат.

При этом важно не забывать о том, что технологии идут рука об руку с безопасностью. Вы узнаете о безопасности в современном ритейле и сфере обслуживания, защите персональных данных, современных угрозах. А Евгений Питолин, управляющий директор, Лаборатории Касперского в Центральной Азии расскажет о рисках использования мобильных устройств в бизнесе и о том, как их успешно избежать.

Мы расскажем, как извлечь максимальную выгоду от технологий с наименьшими потерями! Торопитесь зарегистрироваться, конференция уже в эту пятницу!