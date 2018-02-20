Госагентство связи Кыргызстана предъявило администрации связи РК претензию

В Бишкеке и Чуйской области вещают 53 телеканала, которые «проникают» и на территорию Казахстана.

Государственное агентство связи КР направило в адрес администрации связи РК претензию по поводу несанкционированного увеличения мощности передатчиков на приграничных территориях, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу госкомитета информационных технологий Кыргызстана. Казахстан просят наладить работу радиопередающих устройств, уменьшив территорию распространения телевизионных и радиосигналов.

«Согласно международным процедурам по приведению в соответствие работы радиоэлектронных средств, отклоняющихся от согласованных параметров, казахская сторона обязана устранить неполадки», — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в соответствии с решением Всемирной конференции по радиосвязи (Женева-06) в рамках перехода на цифровое телевещание радиочастотный диапазон был распределен на паритетной основе, в том числе между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Одной из природных особенностей распространения радиосигнала является отсутствие ограничений по административным границам. Поэтому на приграничных территориях проводится координация радиочастот, чтобы передатчики работали без помех.